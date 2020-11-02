İzmir'deki depremde hayatını kaybeden anne ve kız Manisa'da toprağa verildi

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremde 91 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binalar nedeniyle şehirde yürek yakan görüntüler ortaya çıktı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Aynur Gidiş (58) ile kızı Beril Gidiş (27), Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

CENAZELER AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Aynur ve Beril Gidiş için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Aynur Gidiş'in tabutuna başörtüsü, Beril Gidiş'in tabutuna ise duvak örtüldü.

ANNE VE KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenaze namazında eşi ve kızını kaybeden Reha Gidiş'i, yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun teselli etmeye çalıştı. Anne ile kızının cenazesi namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

(İzmir'deki depremde hayatını kaybeden anne Aynur Gidiş)