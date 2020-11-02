Kayyum belediye ‘İz bırakan şahsiyetleri’ gelecek kuşaklara tanıtıyor

Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediyesi, Dünya'da iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kudüs'ün Fatihi Selahattin Eyyübi'yi, Dünya'da ilk robotu yapıp çalıştıran El Cezeri'yi, Yüzyılın Adamı seçilen beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargili, Anadolu'nun Şairi Ahmet Arifi, Usta Edebiyatçılar Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç'u çocuklarla buluşturuyor. Bu kapsamda 70 bin adet kitabı ilçedeki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, hedeflerinin bir taraftan çocuklara bu değerleri aşılamak, diğer taraftan da bu topraklardan çıkan değerli insanları tanıtmak olduğunu söyledi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un talimatları doğrultusunda iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kudüs'ün Fatihi Selahattin Eyyübi'yi, Dünya'da ilk robotu yapıp çalıştıran El Cezeri'yi, Yüzyılın Adamı seçilen beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i, Anadolu'nun Şaiiri Ahmet Arif'i, Usta Edebiyatçılar Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç'u çocuklarla buluşturuyor.

Bugün Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Akıncı ile birlikte ilçedeki Numan Konakçı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere iz bırakmış şahsiyetlerin kitaplarını dağıttı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRTTİĞİ REFORMLAR IŞIĞINDA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Dağıtım sonrası açıklama yapan Kayapınar Kaymakam ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eğitimde Reform açıklamasında; "Tek ihtiyacımız değerlerini bilen, inancına ve kültürüne sahip çıkan nesiller" yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan, değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Diğer hususlar için endişe etmemize gerek yoktur. Çünkü evlatlarımızın diğer bilgilere sahip olabilmeleri için, önlerinde yeteri kadar uzun bir eğitim öğretim hayatı vardır. Ortaokul dönemini çocuklarımızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe, doğru alanlarda hazırlamaya yönelik bir anlayışla şekillendirmeliyiz." açıklamasında belirtmiş olduğu reformların ışığında çalışmalarımızı başlatıyoruz" dedi.

"70 BİN KİTABI ÇOCUKLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ"

Bu topraklardan çıkmış önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan yayınları hazırladıklarının altını çizen Koç, "70 bin yayınımızın baskısını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, bir taraftan çocuklarımıza bunları anlatmak, diğer taraftan bu topraklardan çıkmış değerli insanların tanıtmak istiyoruz. Aslında, bu kapsamda çocuklarımıza değerler eğitimi vermek istiyoruz. Bilgi ve manevi değerleri alarak, yarınlara faydalı birer fert olarak yetişsinler istiyoruz. Bu açıdan kitaplarımız arasında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'de var. Burada Cumhuriyetin kuruluşunu anlatıyor. Onları çocukların diliyle ve resimlerle anlatıyoruz. Çocuklarımız daha iyi bilsinler. Yine kitaplarımız arasında Selahattin Eyyubi, Atatürk, El Cezeri, Gazi Yaşargil, Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç var. Bunların hepsini çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Onlar için rol model olsun istiyoruz. Onları tanısınlar, onlarla büyüsün istiyoruz. Nasıl bu topraklarda bu değerler çıktıysa inşallah bu çocuklarımızın arasında da böyle değerler çıkacaktır. Biz inanıyoruz. Onların potansiyelleri var. Yeter ki onlara bilgi ve bilimi aşılayalım" diye konuştu.