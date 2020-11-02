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Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

, tüyler ürperten bu olayla sarsılmıştı. Eski tarihçi  (53), 9 yıl önce yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesedini mezardan çıkarıp mumyalayarak "insan bebek koleksiyonuna" eklediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre hakim karşısına çıkan Moskin, duruşmada çocukların ailelerinden özür dilemeyi reddetti ve beraatini istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:14 Son Güncelleme: 2.11.2020 16:16 ABONE OL
Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

RUSYA'YI AYAĞA KALDIRAN OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: Nijnıy Novgorod bölgesinde eski tarihçi (53), 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladıktan sonra "insan bebek" kolekisyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

Moskvin'in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek "Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum" dedi.

Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

CESETLERİ MUMYALAYIP İNSAN BEBEK YAPIYOR

Moskvin'in 2011 yılında, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan yeni ölen 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cesetlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi.

Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

RUSYA'NIN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ

Moskvin'in evine yapılan baskın sonucu, evinde mumyalanmış 29 kız çocuğuna ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi.

Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!

'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.

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Kız çocuklarını mezardan çıkarıp mumyalamıştı... İnfial yaratan olayda son dakika gelişmesi!
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