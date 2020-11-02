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Kız istemeye giden genç silahlı saldırıda can verdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Kız istemeye giden genç silahlı saldırıda can verdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kız istemeye giden şehit kardeşi Kadir Gerekli, kız evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi'nde oturan Z.A'yı istemek üzere evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gerekli, kurtarılamadı. Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kız istemeye giden genç silahlı saldırıda can verdi
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