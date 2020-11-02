Koca: Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu. 1515 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" dedi.