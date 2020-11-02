Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Gebze ilçesi Balçık Mahallesi mevkisi Organize Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, biri iş makinesi 3 araç birbirine girdi.

FORKLİFT İLE ÇARPIŞTI

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. S.K. isimli sürücünün kullandığı 41ACD 932 plakalı kamyon, cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken, tali yolda ana yola çıkan sürücülüğünü E. M isimli şahsın yaptığı forklift ile çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kontrolden çıkan kamyon daha sonra park halinde olan 34 NZ 1199 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada forklift sürücüsü E. M ve kamyon sürücüsü S. K yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası araçlar otoparka çekilerek, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.