Kocaeli'de park kavgası: 5 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha öncede araç park yeri nedeniyle birbirleri ile kavgalı oldukları öğrenilen 2 esnaf arasında, yine aynı sebepten dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada esnaflardan E. K. İle komşu esnaf E.Ç ve E.Ç arasında sözlü olarak başlayan kavga bir anda büyüdü. Olaya esnafların yakınları D.Ç ve A.O. G'de müdahil oldu. Sözlü olarak başlayan ve yumruklaşma ile devam eden kavgaya son olarak bıçak karışınca 5 kişi yaralandı.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Sözlü başlayan ve bıçaklar ile devam eden kavgayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan 5 yaralı 112 Acil ekipleri tarafından alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar ile kavgaya karışanlar daha sonra polis merkezine götürülerek ifadelerine başvuruldu.