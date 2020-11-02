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Korona denetiminde 249 kişiye idari ceza

genelinde Pazar günü yapılan denetimlerde 249 kişiye idari ceza uygulandı. Aranan 36 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:21 ABONE OL
Korona denetiminde 249 kişiye idari ceza

Kocaeli'de koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden yapılan günlük denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Kocaeli genelinde pazar günü yapılan uygulamalarda bin 467 iş yeri denetlendi. 20 bin 121 kişiye ise kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 11,maske takma kuralına uymayan 229 kişi ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 işyerine ve koronavirüs tedbirlerine uymayan biri işyeri olmak üzere toplam 249 idari ceza uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 36 kişi yakalandı.

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Korona denetiminde 249 kişiye idari ceza
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