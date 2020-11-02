“Koronavirüsün tedavisi bulundu”

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Covid-19 tedavisinin bulunduğunu iddia etti. Prof. Dr. Çilingiroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, rekombinant teknolojisi ile geliştirilen antikorlar ile koronavirüs hastalarının ayakta tedavisinin mümkün olacağını ifade etti. Çilingiroğlu, paylaşımda geliştirilen antikorlar sayesinde Covid-19 salgınının biteceğini öne sürdü. Çilingiroğlu, "Çok ama çok sevinçliyim, bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak" ifadelerini kullandı.