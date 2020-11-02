Maskeli saldırganlar kameraya yakalandı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan bir oto galeriye, akşam saatlerinde yanaşan bir otomobil içersinden art arda defalarca ateş edildi. Olayı gerçekleştiren kişi yâda kişiler olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. E.B isimli kişiye ait olan iş yerine yapılan saldırıda, şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

MASKELİ VE SİLAHLI

Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesinde yaşanan olaya ait, iş yeri ve çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli iki kişinin iş yerinin karşı kaldırımından ateş ettikleri anlar net olarak görünüyor.Ayrıca şahısların İlk girişimleri sırasında, yoldan bir kişi geçince geri çekildikleri daha sonra tekrar gelip ateş ederek kaçtıkları görülüyor.Olay sırasında iş yerinin vitrin camı pompalıdan çıkan saçmalarla dolarken, ön tarafta yer alan 3 otomobilinde camları ve kaportaları kurşun ve saçmalarla parçalandı. Olayla ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

KAVGANIN DEVAMI

Öte yandan olayın, 2 gün önce Tütünçiftlik Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde yaşanan bir kavga sonrası misilleme girişimi olduğu ileri sürüldü.İddialara göre yaşanan kavgada M.P. isimli şahıs, darp sonucu burnu ve çenesi kırılarak yaralandı. Olaya karışan A.B. ve B.B. daha sonra yakalandılar ve çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. İddialara göre bu olay sonrasında M.P. arkadaşı ile birlikte misilleme yapmak için gelip, iş yerini kurşunladı. Bu iddia üzerinde soruşturma devam ediyor.