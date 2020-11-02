Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu da açıkladı. Kasım ayı itibarı ile sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanırken birçok Batı ve Doğu illerinde de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun Batı kesimleri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava tahmin raporu öngören MGM, çarşamba gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İşte, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı az bulutlu
Parçalı az bulutlu
Parçalı az bulutlu
Parçalı az bulutlu
Parçalı çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Parçalı bulutlu
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gün gün haftalık hava durumu tahmin raporu...
2 Kasım 2020 Pazartesi
3 Kasım 2020 Salı