Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu da açıkladı. Kasım ayı itibarı ile sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanırken birçok Batı ve Doğu illerinde de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 2 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ VE SONRASINA DİKKAT!

Yurdun Batı kesimleri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava tahmin raporu öngören MGM, çarşamba gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İşte, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...