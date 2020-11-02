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'den yeni hafta için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden paylaşan MGM, yeni haftada yurdun büyük bir bölümün sağanak yağışların etkisine gireceğini duyurdu. Batı illeri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava durumu öngören Meteoroloji, Doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini kaydetti. Yurt genelinde görülecek olan kuvvetli sağanak yağışlar için çarşamba gününü işaret eden kurum, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İşte, günlük ve haftalık hava durumu raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 07:18 Son Güncelleme: 2.11.2020 07:20 ABONE OL
Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Sağanak yağışlar geliyor! Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu da açıkladı. Kasım ayı itibarı ile sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanırken birçok Batı ve Doğu illerinde de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 2 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ VE SONRASINA DİKKAT!

Yurdun Batı kesimleri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava tahmin raporu öngören MGM, çarşamba gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İşte, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...

Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Gün gün haftalık hava durumu tahmin raporu...

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Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
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