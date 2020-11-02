Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MPİ ile Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada! Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango canlı yayın ile açıklandı!

MPİ ile Çılgın 2 Kasım çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada! Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı!

Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. bilet sorgulama ekranı bu kapsamda binlerce vatandaşın internet aracılığı ile sorguladığı konular arasında yerini alıyor. Çekilişte büyük ikramiye tam 76 milyon TL'yi aştı. Geçtiğimiz hafta altı bilen olmayınca devreden ikramiyeyle beraber bu şans oyununa rağbet de artmış oldu. Peki, 2 Kasım 2020 Bugün loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazanan numaralar ve MPİ canlı çekiliş – bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:21 Son Güncelleme: 2.11.2020 23:22 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ 2 Kasım canlı yayın izle ekranı ile açıklanıyor! Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda 3 kez gerçekleşen çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen olmayınca devreden ikramiyenin ardından bugünkü çekilişe de ilgi arttı. Peki, 2 Kasım 2020 Bugün loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazanan numaralar ve MPİ canlı çekiliş – bilet sorgulama ekranı!

MPİ İLE 2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO CANLI YAYIN VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.30'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 76 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ 2 Kasım canlı yayın izle ekranı ile açıklanıyor! Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5, 20, 22, 49, 55, 73 ve joker 74 oldu!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ 2 Kasım canlı yayın izle ekranı ile açıklanıyor! Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
MPİ ile Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada! Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango canlı yayın ile açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA