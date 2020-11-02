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'da kumar villasına baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi. Muğla'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:21 ABONE OL
Muğla'da kumar villasına baskın

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde C.K'ye ait villada kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, oyun masası, 10 paket poker kağıdı, çok sayıda fiş pulu ile hesap kayıtları tutulan ajanda ele geçirildi.

82 BİN 920 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve evde kumar oynayan 18 kişi ile yer temin eden C.K'ye 82 bin 920 lira ceza uyguladı. C.K. hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Muğla'da kumar villasına baskın
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