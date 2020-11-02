Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Araştırma ve soruşturmalar doğrultusunda ekipler Fethiye ilçesinde gece yarısı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 12 parça olmak üzere 154.35 gr esrar, 20 adet sentetik hap, 3 parça halinde 9.67 gr Skunk, 0.65 gr metamfetamin, 0.15 gr eroin, 3 kök hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 Türk lirası ele geçirildi.

Ekiplerin yakaladığı 5 şüpheliden 1'i ilgili çıkarıldığı adli makamların kararıyla gözaltına alındı.