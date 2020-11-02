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’da operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturmada çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:53 ABONE OL
Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Araştırma ve soruşturmalar doğrultusunda ekipler Fethiye ilçesinde gece yarısı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 12 parça olmak üzere 154.35 gr esrar, 20 adet sentetik hap, 3 parça halinde 9.67 gr Skunk, 0.65 gr metamfetamin, 0.15 gr eroin, 3 kök hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 Türk lirası ele geçirildi.

Ekiplerin yakaladığı 5 şüpheliden 1'i ilgili çıkarıldığı adli makamların kararıyla gözaltına alındı.

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Muğla’da uyuşturucu operasyonu
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