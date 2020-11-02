Otobüs şoförü, 17 yaşındaki yolcuya kerpeten fırlattı!

İstanbul Sarıyer'de özel halk otobüsünde yüksek sesle telefon görüşmesi yapan 17 yaşındaki yolcuyla tartışmaya başlayan şoför, darp ettiği genci otobüs içinde levyeyle kovalayıp bir de kerpeten fırlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi O.A., Kabataş'tan bir İETT otobüsüne binerek Sarıyer'e gitmek istedi. Otobüse bindiği sırada, iddiaya göre telefonla konuşan genç, şoför tarafından yüksek sesle konuşulmaması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine şoför ve yolcu arasında tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre şoför, koltuğunu terk ederek gencin üzerine yürüdü ve tartışmanın şiddeti ile genç çocuğa bir tokat attı.

ŞOFÖR GENÇ YOLCUYA KERPETEN FIRLATTI

Kendisini korumak için şoförü itip otobüsün arkasına doğru ilerleyen gencin sırtına sert bir cisim isabet etti. Çünkü yine iddiaya göre, şoför eline aldığı kerpeteni küçük çocuğa doğru fırlatmış ve çocuğun sırtına isabet etmişti. Şoför mahallinden eline aldığı levyeyle gence doğru hamle yapan şoför, yolcuların araya girmesiyle sakinleşti. Yaşadığı şaşkınlıkla otobüsten inmeye çalışan genç, polise giderek yardım istedi.

'KERPETEN FIRLATTIM DOĞRU'

O.A., İETT şoföründen şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da yaşanan tartışmayı doğrulayan şoför Eyüp K., bir anlık kızgınlıkla böyle bir şey yaptığını kendisinin de darp edildiğini hatta gencin otobüsten inerken fırlatmış olduğu kerpetenle camı kırdığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SABAH MAĞDUR GENCE ULAŞTI

Sabah'ın ulaştığı 17 yaşındaki mağdur O.A., 'Şoför, otobüse bindiğimde yüksek sesle konuştuğumu iddia etmiş. Bu iddia asılsızdır. Ters bir anı olabilir. Polisler ve ailem gelene kadar bekledim. Polisler geldiğinde şoförü hastaneye götürdüler. Otobüsün güvenlik kameralarını incelenmesini istedim. Görüntüler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacak. Ya bana fırlatılan kerpeten sırtıma değil de kafama isabet etmiş olsaydı? Şikayetçiyim.' şeklinde konuştu.