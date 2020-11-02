Polis üniformalı dolandırıcı suçüstü yakalandı

İstanbul Sarıyer'de, kendisine polis sürü vererek dolandırıcılık yapan Akın Y. adlı kişi, üzerinde polis üniformasıyla suçüstü yakalandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 31 Ekim'de polis üniformasıyla Kocataş Mahallesi Öztepe Sokak'ta dolaşan Akın Y.'yi yakaladı. Polisleri karşısında görünce "Ben polis değilim" diyen şüphelinin üzerinde ve aracında sahte polis kimliği, iki havalı tabanca ve iki silah kılıfı ele geçirildi. Şüphelinin "Ben polisim" diyerek güven ortamı oluşturduktan sonra Sevda Y.'ye kendi kullandığı kiralık bir aracı 80 bin lira karşılığında satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel İşaret Ve Kimliklerin Usulsüz Kullanımı" suçlarından işlem yapılan Akın Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.