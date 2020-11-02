Şahinbey’den İzmir’e gıda desteği

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, İzmir'den yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara dağıtılmak üzere 16 ton gıda maddesi gönderdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İzmir'den yüzlerce kilometre uzaktayız ama kalbimiz orada atıyor. Oradan gelen haberlerle seviniyor ya da üzülüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 16 ton gıda kolisini yola çıkardık. Yüreğimiz İzmir halkıyla, dualarımız onlar için" diye konuştu.

Belediye'nin gönderdiği gıda kolilerinin içinde 5'er kiloluk paketler halinde Ayçiçek yağı, şeker, makarna, pirinç ve mercimek yer alıyor.