Saka ve Florya kuşları özgürlüklerine kavuştu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, bir şahısın beslenmesi ve satılması yasak olan kuşları İzmit İlçesinde bir depoda tuttuğuna dair bilgilere ulaştı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bahse konu depoya düzenlenen baskında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununca beslenmesi ve satılması yasaklanan 8 adet Saka ve 2 adet Florya cinsi kuş ele geçirildi. Milli Parklar görevlileri ile birlikte ele geçirilen kuşlar, depodan alınarak ortamlarına salınarak özgürlüklerine kavuştu. Bahse konu kuşları besleyen U. A. 'ya ise idari para cezası uygulandı.