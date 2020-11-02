Sakarya’da ambalaj fabrikasında yangın

Saat 23.30 sıralarında Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikanın depo kısmında başlayan ve mukavva kolilere sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının fabrikanın diğer bölümleri ve yan tarafta bulunan fabrikalara sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.