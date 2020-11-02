Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da ambalaj fabrikasında yangın

’da ambalaj fabrikasında

’nın Serdivan ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 01:29 Son Güncelleme: 3.11.2020 02:27 ABONE OL
Sakarya’da ambalaj fabrikasında yangın

Saat 23.30 sıralarında Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikanın depo kısmında başlayan ve mukavva kolilere sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının fabrikanın diğer bölümleri ve yan tarafta bulunan fabrikalara sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya’da ambalaj fabrikasında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA