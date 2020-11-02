Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları belli oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Milli Piyango ile bugün yapılacak (1 Kasım 2020 Pazar) canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahip olmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklandı.
ŞANS TOPU DEVRETTİ
1 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.
Şans Topu sonuçları açıklandı!
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Ekim Şans Topu sonuçları: 18 - 6 - 19 - 27 - 23 + 14
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.