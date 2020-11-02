Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Online ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları için sonuçları merak ediliyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü Online ile canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçları sahiplerini buluyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. En son yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 6,18,19,23,27 ve joker 14 oldu. Zengin olmak isteyen şans oyunu müdavimleri için Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Kasım Milli Piyango sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:46 Son Güncelleme: 2.11.2020 08:47 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Online ile sonuçları belli oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Milli Piyango ile bugün yapılacak (1 Kasım 2020 Pazar) canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek sahip olmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 1 Kasım Milli Piyango sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango ile 1 Kasım 2020 saat 20.00'da açıklandı.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

1 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

sonuçları açıklandı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

İdaresi (MPİ) 28 Ekim Şans Topu sonuçları: 18 - 6 - 19 - 27 - 23 + 14

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA