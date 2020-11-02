Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar!

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çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Online ile MPİ ve kazandıran numaralar!

Dün akşam İdaresi ile gerçekleşen sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar günleri noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, yine nefesleri kesti. 1 milyon 970 bin 82 TL’lik büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen vatandaşlar, Şans Topu hızlı bilet sorgula, kazandıran numaralar gibi araştırmalar yapıyor. Peki kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:03 ABONE OL
Şans Topu sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar sonuçları sorgulamaya başladı. Dün akşam canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli oldu. Her hafta yeni bir heyecanla oynanan oyunda Online ile şanslı numaralar sahiplerini buluyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte devretmişti. Bu haftaki çekilişte heyecan ikiye katlandı. İşte, canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI- 1 KASIM 2020

Milli Piyango Online canlı yayınında, Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu kazanan numaralar ve hızlı bilet sorgulama haberimizin içerisinde yer alıyor.

İşte Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

1 Kasım 2020 çekilişinde kazandıran numaralar; 3-5-9-29-34 ve joker 2 oldu.

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ŞANS TOPU NASIL NEDİR, OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar!
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