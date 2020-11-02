Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Şans Topu sonuçları sorgulamaya başladı. Dün akşam canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli oldu. Her hafta yeni bir heyecanla oynanan oyunda Milli Piyango Online ile şanslı numaralar sahiplerini buluyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu haftaki çekilişte heyecan ikiye katlandı. İşte, Şans Topu sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
Milli Piyango Online canlı yayınında, Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu kazanan numaralar ve hızlı bilet sorgulama haberimizin içerisinde yer alıyor.
İşte Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
1 Kasım 2020 Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar; 3-5-9-29-34 ve joker 2 oldu.
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Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.