Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

Olay, saat 22.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.