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'de iki grup arasındaki

'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:36 Son Güncelleme: 3.11.2020 00:11 ABONE OL
Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

Olay, saat 22.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından otomobille gelen saldırganlardan biri silahını çekerek, 25 yaşındaki Kaan Mutlu Manilacı'yı bacağından vurdu.

Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

Manilacı'nın silahla yaralanmasının ardından geldikleri otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

BACAĞINDAN YARALANAN MANİLACI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Manilacı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Manilacı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga

KAMERADA

Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yaşanan kavga ve silahla ateş edilmesinin ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.

Son dakika! Şişli'de silahlı kavga kamerada | Video

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Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga
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