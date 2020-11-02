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Sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik bir grup /’li teröristin sızma girişimi engellendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:45 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:46 ABONE OL
Sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik bir grup PKK/YPG'li terörist sızma girişiminde bulundu. Bölgede görevli komandolar tarafından huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan teröristlere operasyon gerçekleştirildi.

Komandoların operasyonu sonucu, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah, patlayıcı ve RPG-7 roketatar ele geçirildi. Komandoların operasyonu sırasında kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

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Sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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