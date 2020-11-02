Son dakika: Enkaz altında ölen torununun 14 saat boyunca… İzmir depreminde yıkılan Barış sitesinde yürek yakan olay!

İzmir'de gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem onlarca kişinin ölümüne neden olurken, yüzlerce insan ise yaralandı. Depremin ardından yapılan çalışmalarda enkaz altından birçok kişi sağ olarak çıkarıldı. İzmir'de Barış sitesinde yaşayan Emine Eren, kendisi sağ olarak çıkarılırken, 10 yaşındaki torununun ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı. Emine Eren'i enkaz altından çıkaran ekipte bulunan Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Ercan Temel'in anlattıkları ise yürekleri yaktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

İZMİR DEPREMİNDE YÜREKLERİ YAKAN OLAY!

Mersin'den İzmir'e yardım için giden ve depremde yıkılan Barış Sitesi'nin enkazından, 14 saat sonra Emine Eren'i (62) sağ kurtaran, eşi Ünal Eren ile torunu Çınar'ın (10) cansız bedenine ulaşan ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Ercan Temel, yaşadıklarını anlattı.