Son dakika haberi: 17 yaşındaki Gamze Açar otelin beşinci katından düşerek hayatını kaybetti! Ankara'da Şule Çet vakası...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kızın şüpheli ölümü cinayet polisini harekete geçirdi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam'a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar'ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, akıllara Çankaya'da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar'ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.