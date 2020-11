Son dakika haberi: 3 yaşındaki Elif bebek deprem enkazının altından çıkarıldı! İzmir'deki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Ercan Temel, arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

'KALBİMİZ VE DUALARIMIZ İZMİRLİLERLE'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, AFAD üyesi olarak arama kurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde; depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Arama-kurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. İnşallah mucize kurtuluşlara imza atmaya devam edeceksiniz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.