Son dakika haberi: 3 yaşındaki Elif bebek deprem enkazının altından çıkarıldı! İzmir'deki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Elif Perinçek'in kurtarıldığı anda itfaiye görevlisinin parmağını tutması sosyal medyada en çok paylışan görseller arasında yer aldı. 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Bu arada İzmir'de artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce Torbalı'da da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son dakika bilgisine göre depremde can kaybı 83'e yükselirken ağır hasarlı 58, orta hasarlı 66, az hasarlı da 397 binanın olduğu açıklandı. Özellikle Bayraklı ve Bornova'da da yoğun çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri İzmir için seferber oldu.
58 saat sonra gelen mucizede 14 yaşındaki İdil Şahin, yıkılan Emrah Apartmanı'ndan kurtarıldı. İdil'in kardeşi İpek Şirin ise maalesef hayatını kaybetti. İdil'i kurtaran itfaiye görevlisi İdil'in kendilerine önce annesini sorduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Balıkesir itfaiyesinde görev alan itfaiye görevlisi çok yorulduklarını fakat İdil'i çıkardıktan sonra yeniden her şeylerini vereceklerini belirtti.
ENKAZ ALTINDA 14 SAAT BOYUNCA ÖLEN TORUNUNUN ELİNİ BIRAKMAMIŞ!
Mersin'den İzmir'e yardım için giden ve depremde yıkılan Barış Sitesi'nin enkazından, 14 saat sonra Emine Eren'i (62) sağ kurtaran, eşi Ünal Eren ile torunu Çınar'ın (10) cansız bedenine ulaşan ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Ercan Temel, yaşadıklarını anlattı. Emine Eren'in enkaz altındaki 14 saat boyunca torunu Çınar'ın elini tuttuğunu belirten Temel, "Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar'ı ve dedesini enkazdan hayatlarını kaybetmiş olarak çıkarmak bizleri çok üzdü" dedi.
SAATLERİN DURDUĞU AN!
İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir'de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden zabıta personeli ve DORLİON Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllüsü Ercan Temel'i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana kadar 3 kişiyi kurtardıklarını, 6 kişinin de cansız bedenlerine ulaştıklarını söyledi.
Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir'e varır varmaz, AFAD'ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında alışveriş merkezi olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef hayatını kaybetmiş olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD'ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar'ı ve eşi Ünal Eren'i bulduğumuz Barış Sitesi'nde arama kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık" dedi.
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'EMİNE TEYZE, BİZE TORUNUNUN ELİNİ TUTTUĞUNU SÖYLEDİ'
Temel, yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve inlemeler duyduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Yıldırım Belediyesi'nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1- 1,5 saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torunun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi.
Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık. Emine teyzeyi sabaha karşı 03.30 saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar'ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren'i enkazdan çıkardık. Çınar; 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar'ı ve dedesini enkazdan maalesef hayatlarını kaybetmiş olarak çıkarmak bizleri çok üzdü."
Ercan Temel, arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.
'KALBİMİZ VE DUALARIMIZ İZMİRLİLERLE'
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, AFAD üyesi olarak arama kurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde; depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Arama-kurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. İnşallah mucize kurtuluşlara imza atmaya devam edeceksiniz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
DOĞANLAR APARTMANINDAN MUCİZE HABERİ
Doğanlar apartmanında 3 yaşındaki Elif bebeğin yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Elif'in hafif yaralı olduğu belirtildi.
Dedesi A Habere yaptığı açıklamada Elif'in 7 katın altından çıkarıldığını belirtirken "Allah bize bir mucize yarattı bugün. Allahımıza şükürler olsun. 7 katın altından çıktı yavrum. Allah burada çalışan herkesten razı olsun. Sağ olarak çıkması zor diyenler bile olmuştu ama burada canla başla çalıştılar. Allah her birinden razı olsun. Elif'im çıktı. Rabbime şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun" dedi.
3 KARDEŞİ VE ANNESİ SAĞ ÇIKARILDI
Elif'in annesi ve diğer kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Elif için ümitsiz konuşanlar olsa da minik kahraman direndi ve 65 saat sonra Doğanlar apartmanı enkazından sağ çıktı. Son dakika haberini alan çevredeki insanlar göz yaşlarına engel olamadı.
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4. KATTA OTURUYORLARDI
Gelen mucizevi son dakika haberinin ardından enkaz altından çıkan bebeğin Türkiye'nin daha önceden tanıdığı ve enkaz altından kurulan irtibatla çıkarılan Öğretim Görevlisi Seher Perinçek'in çocuklarından biri olan Elif Perinçek olduğu ortaya çıktı. Perinçek ailesi Doğanlar Apartmanında 4. katta oturuyordu.
ELİF PERİNÇEK'İN SAĞLIK DURUMU
Enkazın altındaki 65 saatlik yaşam mücadelesinin ardından nefesine ulaşılan Elif bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarılmasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Susuz ve halsiz olsa da hayati tehlikesinin olmadığı öngörülen Elif'in tedavi ve kontrollerine devam ediliyor.
İzmir depremindeki ölü yaralı sayısına dair AFAD'dan alınan son bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk birkaç saatinde 11'i geçmeyen ve tüm Türkiye'nin artmaması için dua ettiği ölü sayısı depremin ardından geçen 3 gün sonrasında arama çalışmaları ile bulunan vefat etmiş vatandaşlarımızla bu noktaya geldi.