Son dakika haberi: 3 yaşındaki Elif bebek deprem enkazının altından çıkarıldı! İzmir'deki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

SAATLERİN DURDUĞU AN!

İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir'de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden zabıta personeli ve DORLİON Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllüsü Ercan Temel'i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana kadar 3 kişiyi kurtardıklarını, 6 kişinin de cansız bedenlerine ulaştıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir'e varır varmaz, AFAD'ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında alışveriş merkezi olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef hayatını kaybetmiş olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD'ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar'ı ve eşi Ünal Eren'i bulduğumuz Barış Sitesi'nde arama kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık" dedi.

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