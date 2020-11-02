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SON DAKİKA HABERİ: patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

Dün İstanbul Bahçelievler'de bir dairede patlaması meydana gelmiş ve patlamada 31 yaşındaki Fatma Mavi isimli kadın yaşamını yitirmişti. Son dakika haberine göre korkunç olaydaki gerçek bambaşka çıktı. Genç kadının Ergin A. tarafından boğularak öldürüldüğü, sonra da evin benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:25 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:41 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

DOĞALGAZ PATLAMASINDAKİ ÖLÜMDE SON DAKİKA HABERİ: Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

"KISKANÇLIK TARTIŞMASI YAŞADIK"

Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

"O AN CİNNET GETİRDİM"

Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik.

SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktımö dediği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S'yi de gözaltına aldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Doğal gaz patlamasındaki ölümde korkunç gerçek ortaya çıktı!
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