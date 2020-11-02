SON DAKİKA HABERİ: Enkaz altındaki Günay, o anları böyle kayda almış!

TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Oğlunun enkaz altında soğukkanlılıkla beklediği kaydeden anne, şunları ifade etti.



"Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış enkaz altındayken Son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. 4 kez 112'yi aramış. Biz bunu bugün telefonu şarja takınca gördük.

Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti görüntüledi | Video