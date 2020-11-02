Son dakika haberi: FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya corona mı oldu? İsmail Küçükkaya'dan corona açıklaması...

Az önce son dakika açıklamasında bulunan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. FOX TV'de sabah programı sunan İsmail Küçükkaya, depremin ardından bu denli büyük acının yaşandığı günlerde kendi durumundan bahsetmesinin hoş olmadığını belirtirken açıklama yapmaya mecbur olduğunu ifade etti. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İsmail Küçükkaya, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

SON DAKİKA HABERİ: FOX TV SUNUCUSU İSMAİL KÜÇÜKKAYA CORONA VİRÜSE YAKALANDI!

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

"Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor.

Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim."