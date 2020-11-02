Son dakika haberi: İzmir depreminde ölü sayısı yükseliyor! İzmir’deki depremde kaç kişi öldü, son durum nedir? Enkazdan kurtulan isimler…

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü 14.51 sularında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların bulunduğu afet bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin gözü kulağı ise gelecek olan sevindirici haberlere çevrildi. Enkaz altından ölü olan çıkarılan isimler ise yürekleri yakıyor. AFAD'dan bugün yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir depremi ölü sayısındaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'deki depremde ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremle ilgili son dakika haberi geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 79 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Öte yandan şu ana kadar 743 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İşte tüm ayrıntılar;