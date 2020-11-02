Son dakika haberi: Katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı!

Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Çınar'ın cansız bedeninin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden olay anında sokakta olduğu belirlenen Çınar'ın çocukluk arkadaşı Ahmet Ö., gözaltına alındı. Ahmet Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, "Olay akşamı alkolüydüm. Deniz Çınar ile tartıştık. Beni itince sırtından bıçakladım. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Evlerimiz aynı sokakta. Bıçakladıktan sonra, kan geldiğini görünce paniğe kapılıp, kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Ahmet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Deniz Çınar'ın katili Ahmet Ö. ile birlikte çektirdiği fotoğraf çıktı.



