Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay'da bir kadın, tartıştığı adamı sokak ortasında dövdü!

: 'da bir kadın, tartıştığı adamı sokak ortasında dövdü!

'ın Belen ilçesinde düğün günü damadın gelini yol kenarında dövdüğü anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. haberine göre Kırıkhan ilçesinde de bir kadın, sokak ortasında erkeğe önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 14:54 Son Güncelleme: 2.11.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da bir kadın, tartıştığı adamı sokak ortasında dövdü!

Hatay'da bir kadının, tartıştı adamı sokak ortasında dövmesi görenleri şaşkına çevirdi...

ÇANTASIYLA VURDU, DEFALARCA TOKAT ATTI

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışan bir kadın ve bir erkeği gören çevredekiler olayı amatör kamera ile kayda aldı.

Dakikalar süren tartışmada kadın, karşısında bulunan erkeğe çantasıyla vurdu. Birkaç defa da tokatlar savuran kadına karşı erkek herhangi bir girişimde bulunmazken, kadının uzaklaşmasıyla olay son buldu.



Öte yandan, dün Belen ilçesinde ise bir damat geline şiddet uygulayarak gözaltına alınmıştı.

Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada | Video

Hatay'da akılalmaz olay! Damat, gelini dövdü...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hatay'da bir kadın, tartıştığı adamı sokak ortasında dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA