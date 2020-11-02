Son dakika: Hatay'da bir kadın, tartıştığı adamı sokak ortasında dövdü!

Hatay'da bir kadının, tartıştı adamı sokak ortasında dövmesi görenleri şaşkına çevirdi...

ÇANTASIYLA VURDU, DEFALARCA TOKAT ATTI

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışan bir kadın ve bir erkeği gören çevredekiler olayı amatör kamera ile kayda aldı.