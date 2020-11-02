Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

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Son dakika haberler: ’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

’ın Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalanarak durumunun kötüye gitmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılması sevenlerini üzmüştü. Eylül ayında da babasını Koronavirüs salgını nedeniyle kaybeden Gürpınar’ın tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın oğlu Alper’den annesinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama daha geldi. İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Alper Gürpınar, yoğun bakımda tedavi gören annesi için dua istedi. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Ekranların sevilen ismi , Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalandı. Alper Gürpınar'ın annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklaması sevenlerini üzdü. Eylül ayında da babasını Koronavirüs salgını yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Alper Gürpınar, hem kendi hem de annesinin sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması daha yaptı. Öte yandan İkbal Gürpınar'ın önceki günlerde yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri!

İKBAL GÜRPINAR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi gören İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Alper Gürpınar sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Oğlu Alper, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesinin yoğun bakımda olduğunu duyururken sevenlerinden dua istedi. Koronavirüse yakalanan 'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

ALPER GÜRPINAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar'ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz.Tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle.

Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

ÖLÜMDEN KORKUYORUM

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

En sonunda ben de coronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça , Babam nasıl dayandı bu acılara dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi ?... Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki.
Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz.

Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık Cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.

Son dakika: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Not: Çok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyeceğimi şimdiden bidiririm. Sizi çok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lütfen, benden yana helal olsun

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Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış
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