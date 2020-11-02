Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Ekranların sevilen ismi İkbal Gürpınar, Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalandı. Alper Gürpınar'ın annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklaması sevenlerini üzdü. Eylül ayında da babasını Koronavirüs salgını yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Alper Gürpınar, hem kendi hem de annesinin sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması daha yaptı. Öte yandan İkbal Gürpınar'ın önceki günlerde yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri!
Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi gören İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Alper Gürpınar sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;
Oğlu Alper, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesinin yoğun bakımda olduğunu duyururken sevenlerinden dua istedi. Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.
ALPER GÜRPINAR'DAN YENİ AÇIKLAMA
Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar'ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz.Tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle.
ÖLÜMDEN KORKUYORUM
Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:
En sonunda ben de coronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça , Babam nasıl dayandı bu acılara dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi ?... Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki.
Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz.
Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık Cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.