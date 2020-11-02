Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili oğlundan yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış

Ekranların sevilen ismi İkbal Gürpınar'dan hayranlarına üzücü son dakika haberi geldi. Eylül ayında koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalanan babasını kaybeden İkbal Gürpınar, yoğun bakıma kaldırıldı. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda annesinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek dua istedi. İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri ise merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

İKBAL GÜRPINAR'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar'ın yoğun bakıma kaldırılması sevenlerini üzmüştü. Gürpınar'ın oğlu annesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.