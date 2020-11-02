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İzmir'den son dakika haberi: İzmir Urla 4.2'lik deprem ile sarsıldı! Kandilli ve son depremler listesi ile duyurdu

Az önce tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün Urla olduğu ifade edildi. Cuma günü gerçekleşen 6.6’lık büyük depremin ardından artçılar devam ediyor. Öte yandan yaşanan bu artçı sarsıntılar şehir halkında ve çevre illerde tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan artçı depremi tüm detayları ile duyuruyor. İşte az önce İzmir’den gelen son dakika depreminin detayları…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:17 Son Güncelleme: 2.11.2020 23:17 ABONE OL
İzmir'den son dakika deprem haberi: İzmir Urla 4.2'lik deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyurdu

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremin ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika olarak yaşanan artçı sarsıntıları tüm detayları ile duyuruyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi açıkları olan 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Öte yandan afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşanan bu artçılar bölgede büyük risk oluşturuyor. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika deprem haberinin detayları….

ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 6.6'lık depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Kandilli'den gelen son verilere göre; 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi...

Sarsıntı Ege Denizi açıklarında gerçekleşirken derinliği ise 7.0 kilometre olarak duyuruldu...

AFAD tarafından gelen açıklamaya göre ise; Deprem saat 22.16'da İzmir'in Urla ilçesi açıklarında gerçekleşti...

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İzmir'den son dakika deprem haberi: İzmir Urla 4.2'lik deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyurdu
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