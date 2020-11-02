Son dakika: İzmir'deki depremde ölümden son anda kurtuldu! Doğanlar Apartmanı'ndaki genç anlattı

"SIRADAKİ NE ACABA"



Zubaroğlu, depremden bir gün öncesi elektrik akımına kapıldığında belirterek "Onda da kıl payı kurtuldum. Hemen ondan sonra deprem olayı olunca; 'sırada ki ne acaba' dedim. Hakikaten psikolojik olarak etkilenmeye başladım. Çadıra arkadaşım geliyor, yatağa oturduğunda yerin titrediğini hissediyorum ve irkiliyorum. Deprem oluyor sanıyorum." diye konuştu