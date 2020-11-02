Son dakika: Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp yumruklayarak bayılttı!

SON DAKİKA HABERİ: Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Gül G., Volkan K. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce Gül G.'nin kuzeni hayatını kaybetti. Genç kadın cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi.

GENÇ KADIN TEDAVİYE ALINDI

Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi. Buna sinirlenen Volkan K., önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı.Ses üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis Volkan K.'yi yaptığı arama sonucunda yakaladı.



Adliyeye sevk edilen Volkan K, tutuklanırken, bir gün hastanede kalan Gül G. taburcu edildi.