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Son dakika: Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp yumruklayarak bayılttı!

Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. 'dan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Kuzeninin cenazesi ile ilgilenen 21 yaşındaki Gül G., kahvaltı hazırlamasını isteyen eşine "cenaze olduğunu" söyleyince eşi Volkan K. tarafından feci şekilde darp edildi. Genç kadına kafa atıp yumruklayan cani adam, eşini döverek bayılttı. Gül G., ambulansla hastaneye kaldırılırken, cani adam gözaltına alınarak tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:25 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika: Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp yumruklayarak bayılttı!

SON DAKİKA HABERİ: Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Gül G., Volkan K. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce Gül G.'nin kuzeni hayatını kaybetti. Genç kadın cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi.

GENÇ KADIN TEDAVİYE ALINDI

Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi. Buna sinirlenen Volkan K., önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı.Ses üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis Volkan K.'yi yaptığı arama sonucunda yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Volkan K, tutuklanırken, bir gün hastanede kalan Gül G. taburcu edildi.

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Son dakika: Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp yumruklayarak bayılttı!
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