Son dakika: Otobüs kaza yaptı: En az 20 yaralı var

Alınan son dakika bileğisine göre bugün öğle saatleri den Siirt'ten Ankara ğitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün Gaziantep'te mola verdiği belirlendi. Otobüsün Gaziantep -Adana oto yolu Narlı turnikelerine geldiğinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptığı öğrenildi.

20 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerin şuna kadar hafif şekilde yaralanan 20 kişiyi Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdüğü öğrenildi.

ÖNLEM ALINDI

Jandarmanın kapanan yolda başka bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem aldığı ve yolu trafiğe açmaya çalıştıkları ifade edildi.