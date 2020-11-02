Şüpheli çantayı vatandaş açtı

Kocaeli İzmit İlçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Gönençler Apartmanı önünde bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine yakın olan zabıta ekipleri ise, polis ekipleri gelene kadar vatandaşların çantaya yanaşmaması için bölgede tedbir aldı. Ekiplerin bölgeye gelmeleri beklendiği esnada, olay yerinde bulunan bir vatandaş, çantanın arkadaşına ait olduğunu söyledi. Bunu duyan bir başka vatandaş ise ekipleri beklemeden çantanın yanına giderek kontrolde bulundu. Şahsı eşyaların çıktığı çanta sahibinin gelip alması için bölgedeki esnaflar teslim edilirken, durumun polise bildirilmesi ile ekipler normale döndü.

DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Öte yandan emniyet ekipleri, bu tür durumlarda daha dikkatli olunması gerektiği ve bu tür hareketlerde bulunmayarak, çantanın sahibi gelse bile olay yerine kolluk kuvvetlerinin gelmesi ve gerekli kontrollerin emniyet ekibi tarafından yapıldıktan sonra unutulan malzemelerin sahibine verilmesi gerektiğini belirtti.