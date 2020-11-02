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Taksici döven başkan yardımcısına ceza

Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Taksici döven başkan yardımcısına ceza
Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Gazi Yorgun, yol verme kavgasında bir taksiciyi darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Şişli Belediyesi'nde Hayri İnönü döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Yorgun, aracıyla seyir halindeyken bir taksiciyle yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada taksicinin boğazını sıkıp darp etmişti. Yorgun, ifadesinde, "Bana doğru yürüdü. Hamle yapmak istediği sırada şoförü ittim. Kendimi korudum" demişti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada kapsamında Yorgun hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yorgun ve taksi şoförü hakim karşısına çıktı. Taksi şoförünün şikayetçi olmamasına rağmen mahkeme yaralama suçunun şikayete bağlı olmadığı gerekçesiyle Yorgun'a 10 ay 25 gün hapis cezası verip cezayı erteledi.
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Taksici döven başkan yardımcısına ceza
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