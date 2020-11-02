Tatvan’dan İzmir’e yardım eli

Tatvan Kaymakamlığı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kaymakamlık'tan yapılan duyuruda, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan kullanılmamış battaniye ve gıda yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Kampanyamız 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir" denildi. Tatvan Kaymakamlığı ile Tatvan Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyasının 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar süreceği, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların battaniye ve gıda yardımlarının Sahil Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasına teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Depremzedeler için yardım seferberliği başlattıklarını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şunları söyledi:

"Haydi Tatvan, İzmir için kardeşlik ve yaraları sarma vakti. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan yardım kampanyamıza kullanılmamış battaniye ve gıda malzemesi katkılarınızı bekliyoruz. İşletme Caddesi'ndeki eski ofis binasında oluşturduğumuz yardım toplama merkezimiz akşam saatlerine kadar açık olacak ve araçlarımız doldukça yola çıkacaktır."