Tunceli’de bin 475 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de okullarda üçüncü aşamada, bugünden itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı, 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dâhil oldu. Bugün ilimiz genelindeki okullarımızda 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bütün yöneticilerimiz bugün okullarımızda görev alarak; okul yönetimlerinin ihtiyaç duydukları konularda kendilerine rehberlik etmek, yüz yüze eğitim başlayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için sahadaydılar" dedi.

Öğrencilerin okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacağını söyleyen Ekmekci, "Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. İlimizde bugün yüz yüze eğitime 5. sınıflarda 659; 9. sınıflar da ise 816 öğrenci yüz yüze eğitime başlamıştır" ifadelerini kullandı.