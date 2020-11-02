Tunceli’den İzmir’e bir TIR deprem yardımı

İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem için Türkiye'nin dört bir yanında yardım tırları yola çıktı. Tunceli de bu iller arasında yer aldı. "Tunceli Sizinle, İzmir" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların koordinesiyle hayırseverlerden ve sivil toplum kuruluşlarından birçok yardım malzemesi hazırlandı.

2 BİN 537 BATTANİYE

Valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile temin edilen 2 bin 537 battaniye, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırla yola çıkarıldı.