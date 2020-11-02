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Uçuruma düşen yaralı asker zorlu bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı

'de uçurumdan Zap Suyu'na düşen asker 12, , , Jandarma Arama Kurtarma () ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma (HÜAKUT) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:52 ABONE OL
Uçuruma düşen yaralı asker zorlu bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı

Hakkari'de uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 500 metrelik uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düşen asker bölgede bulunan bir güvenlik korucusunun fark etmesi sonucu 112, AFAD, İTFAİYE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma (HÜAKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay gece saat 03:00'te Zap vadisi Sümbül dağı altında uçurumdan dengesini kaybeden asker Zap suyuna kenarına kadar sürüklendi.Bölgede bulunan Güvenlik korucuları tarafından düştüğü görülen yaralı askeri ekiplerin zorlu bir kurtarma operasyonu ile kurtarılarak bekleyen ambulansla Hakkâri devler hastanesine sevk edildi.Yaralı askerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Uçuruma düşen yaralı asker zorlu bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı
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