Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Piyasa bedeli tam 10 milyon TL

Hakkâri Yüksekova'dan Batman'a getirilen, buradan da batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Dedektör köpekler, "Maya" ve "Sarıkız"ın da katıldığı operasyonda durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Hassa burunlu dedektör köpekler Maya ve Sarıkız, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halede piyasa bedeli 10 milyon TL olan 55 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Türkiye'de ilk kez bu kadar yüklü metamfetamin maddesinin analiz çalışması sonucu araçta ele geçirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili de iki kişinin yakalandığı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Arkadaşlarımızın analiz çalışması sonucu aracın takip edilmesiyle ve Kozluk ilçesinde durdurulması neticesinde 55 Kilogram metamfetamin dediğimiz uyuşturucu madde yakalandı. Bir çocukla birlikte iki şahıs yakalandı. Yakalananlarla ilgili adli süreç devam ediyorum. Uyuşturucuya geçit yok dedik, ilimizde gençlerimizi zehirlemeye kimseye müsaade etmeyeceğiz. İlgili arkadaşlarımız da bizi mahcup etmediler bugüne kadar şu an itibariyle uyuşturucu madde ve diğer maddeler olmak üzere çok ciddi yakalamalar yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.