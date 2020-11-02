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’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ve Gürpınar ilçelerinde icra edilen operasyonlarda 1 roketatar, 1 adet el bombası, bir adet tabanca, 8 adet RPG-7roketatar mühimmatı ile birlikte konserve kutularına tuzaklanmış vaziyette patlayıcı madde ele geçirildi.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:51 ABONE OL
Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında 2 Kasım tarihinde operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet el bombası, 1 adet tabanca, 8 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Roketatar sevk fişeği, 1 kg A4 plastik patlayıcı madde, 12 adet konserve kutu içerisinde tuzaklanmış patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüpü, 10 kg EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
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