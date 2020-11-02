Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında 2 Kasım tarihinde operasyon başlatıldı.Düzenlenen operasyonda, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet el bombası, 1 adet tabanca, 8 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Roketatar sevk fişeği, 1 kg A4 plastik patlayıcı madde, 12 adet konserve kutu içerisinde tuzaklanmış patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüpü, 10 kg EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.