Yabancı eğitimciler tarihi mekanları gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere yönelik kenti tanıtan programlarına devam ediyor. Son olarak Erasmus kapsamında Kocaeli'ne gelen Romanya, Bulgaristan ve Polonyalı eğitimciler Gez- Gör Kocaeli Projesi'yle kenti tanıma fırsatı buldu.

Erasmus kapsamında Kocaeli'ne gelen okul öncesi öğretmenleri tarih turuyla kenti gezdi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan gezide, Namazgah Şehitliği, Tarihi Orhan Camii, Süleymanpaşa Hamamı, Akçakoca Camii, Selim Sırrı Paşa Konağı ve Kapanca Sokak ziyaret edildi. Şehrin tarihi dokusunu yerinde gören misafirlere İzmit simidi de ikram edildi.

BİR GÜNDE TARİH TURU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi'yle bugüne kadar on binlerce kişi, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buldu. Proje ayrıca yeni eklenen güzergâhlarla zenginleştirildi."Gez Gör Kocaeli", Kocaeli'ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli'nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra, Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.