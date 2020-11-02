Yayla evlerindeki vatandaşlara uyarı

Trabzon Valiliği yaylalarda yaşayan vatandaşların evlerinde erzak bırakmaması hususunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılı ekim ayı içerisinde Trabzon Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile "Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" projesi başlatıldığı belirtti.

Terörle mücadele kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen geniş kapsamlı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bazı terör unsurlarının ise bölgede tutunamayarak kaçmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

"EVLERİNİZDE ERZAK BIRAKMAYIN"

Bölgede emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkânlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi yaşayan vatandaşların iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber vermesinin de önemli olduğu vurgulandı.