1.5 milyon dolarla yakalandılar! 15’i kamu görevlisi 61 şüpheli gözaltında!

İstanbul Polisi; yabancı uyruklu kişilerin ikamet tezkerelerinin ve çalışma izin belgelerinin alınmasında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 15'i kamu görevlisi 61 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda bir milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu kişilerin ikamet tezkerelerinin ve çalışma izin belgelerinin alınmasında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 15 kamu görevlisinin de bulunduğu 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir milyon 500 bin dolar, ruhsatsız tabanca, 100'den fazla pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda ikamet başvuru belgesi ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.