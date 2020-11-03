16 aranan şahıs yakalandı,15 silah ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan aranılan şahıslara ve silah çalışmalarında; Balıkesir İl Merkezinde, 3 aranan şahıs yakalanırken 3 tabanca ve 16 fişek, Bandırma İlçesinde, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 27 adet fişek, Edremit İlçesinde, 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ve 191 fişek, Ayvalık ilçesinde 4 aranan şahıs, Sındırgı ilçesinde 2 aranan şahıs ve Erdek İlçesinde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 103 fişek fişek ele geçirildi.